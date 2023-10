Entwarnung nach Bombendrohung gegen ZDF-Studios in Mainz

Nach einer bei der Polizei am Montagmorgen eingegangenen Bombendrohung gegen den Sitz des ZDF in Mainz mussten mehrere Hundert Mitarbeiter vorübergehend evakuiert werden. Inzwischen gab es Entwarnung.

Quelle: Gettyimages.ru © Helmut Fricke/dpa

Am Montagmorgen mussten nach einer Bombendrohung gegen das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) mehrere Gebäude der TV-Anstalt in Mainz geräumt werden. Betroffen waren nach Angaben einer Sprecherin des Senders mehrere Hundert Mitarbeiter. Nach einem Polizeieinsatz mit Sprengstoff-Spürhunden konnte zur Stunde Entwarnung gegeben werden. Nach Angaben der örtlichen Polizei ist die Drohung am Montag gegen 8.20 Uhr eingegangen. Der Einsatz habe knapp anderthalb Stunden gedauert. Von der Räumung waren unter anderem das Sendebetriebsgebäude und das Hochhaus, in dem die ZDF-Verwaltung ihren Sitz hat, betroffen. Wer für den Drohanruf verantwortlich ist, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

