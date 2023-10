Auf den letzten Metern: Linkenpolitiker wollen Wagenknecht ausschließen

50 Mitglieder der Linken fordern den Parteiausschluss von Sahra Wagenknecht. Begründung: Sie spekuliere nicht nur über die Gründung einer eigenen Partei, sondern tue dies auch mit Ressourcen ihrer alten Partei.

Quelle: www.globallookpress.com © Michael Kappeler

Über 50 Mitglieder ihrer Partei haben am Montagnachmittag einen Antrag auf Parteiausschluss von Sahra Wagenknecht bei der Landesschiedskommission Nordrhein-Westfalen eingereicht. Das bestätigten die Initiatoren gegenüber der ARD. Sofia Leonidakis, Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bremischen Bürgerschaft, sagt dazu: "Das Szenario, dass jetzt ganz in Ruhe Vereine gegründet werden und Sahra Wagenknecht mit den Ressourcen der Linken eine neue Partei aufbaut, ist für uns nicht länger hinnehmbar." Meinung Spekulationen um Wagenknecht: Mainstream-Sommerloch oder echtes Warten auf die Parteigründung? Mitinitiatorin des Antrages ist neben Leonidakis auch Elif Eralp, Linken-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus. In ihrer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es: "Seit mehreren Monaten erwägt sie [Sahra Wagenknecht] öffentlichkeitswirksam die Gründung einer konkurrierenden Partei. Dabei betont sie, dass es ausschließlich praktische Fragen sind, die sie noch warten lassen." Die Unterzeichner des Antrages auf Parteiausschluss gegen Wagenknecht kommen laut Leonidakis und Eralp aus verschiedenen Parteiströmungen und Landesverbänden. Darunter sind auch Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen, dem Heimatverband von Wagenknecht, in dem nun auch die Unterstützung für die prominente Linke zu schwinden scheint. Die Linke zerstört sich selbst, siehe Hessen. Viele haben Euch wegen Sahra überhaupt gewählt, ich auch. So werdet ihr aus allen Parlamenten im Westen rausfliegen. — Mathias Reuter (@mathias_reuter) October 9, 2023 Am Freitag wurde bekannt, dass Ende September ein Verein mit dem Namen "BSW ‒ für Vernunft und Gerechtigkeit" angemeldet wurde. Nach einem Bericht von Stern stehen hinter der Gründung sieben Personen. Wagenknecht selbst soll sich zwar nicht darunter befinden, dafür aber Jochen Flackus. Der ehemalige saarländische Landesvorsitzende der Linken gilt als langjähriger Vertrauter von Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine. Zudem heißt es in der Satzung des Vereins, dieser könne "die Gründung politischer Parteien unterstützen und durch den Einsatz auch der materiellen Mittel des Vereins fördern". Ob das Verfahren überhaupt noch eröffnet wird, steht in den Sternen ‒ Parteiinsider gehen noch im Herbst von der Gründung einer "Wagenknecht-Partei" aus. Mehr zum Thema - Grün, woke, neoliberal: Linke flüchten vor politischer Assimilation

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.