Wegen Beleidigung: Blogger Tim Kellner zu Geldstrafe verurteilt

Der Blogger Tim Kellner ist vom Amtsgericht Detmold wegen Beleidigung von gleich drei Politikerinnen zu einer Geldstrafe von 11.000 Euro verurteilt worden. Kellner nannte das Urteil einen Witz und kündigte Berufung an. Seine Äußerungen seien von der Kunstfreiheit gedeckt.

© Screenshot: Youtube / Tim Kellner

Das Detmolder Amtsgericht hat den Blogger und Satiriker Tim Kellner wegen Beleidigung in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 11.000 Euro verurteilt. Die Richterin blieb mit der Strafe (110 Tagessätze à 100 Euro) nur geringfügig unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Meinung Annalena Baerbock: Nicht dumm, nur narzisstisch? Kellner, der sich in seinen Videos auch als "Love Priest" bezeichnet und der in rosafarbenem Jogginganzug mit Regenbogenarmbinde vor Gericht erschien, wurde nach eigenen Angaben in drei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die "kleine gute Nachricht" sei, so der Blogger vor seinen Anhängern, dass er gegen Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), von Kellner als "nigerianische Scheißhausexpertin" bezeichnet, "vernichtend gewonnen habe". Allerdings sei er wegen Beleidigung der SPD-Politikerin Sawsan Chebli ("zarteste Blüte des Orients"), von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ("Linksextremistin") und der jugendlichen Grünen-Bundestagsabgeordneten Emilia Fester verurteilt worden. "Skandalurteil: #Kellner wegen Beleidigung zu 11.000 € Geldstrafe verurteiltWegen Beleidigung in drei Fällen hat das Detmolder Amtsgericht den Kult-Satiriker Tim Kellner soeben zu 110 Tagessätzen à 100 €, insgesamt also 11.000,- € (!) Geldstrafe verurteilt. Die Richterin… pic.twitter.com/21nQ6DHPzC — Markus Haintz (@Haintz_Media) October 4, 2023 Gegenüber dem Sender AUF1 erklärte Kellner, das Wort Urteil sei hier in Anführungszeichen zu setzen. Dieses Urteil sei eine Beleidigung für das deutsche Volk, in dessen Namen es verkündet worden sei. Er halte das Urteil für einen Witz und für eine Farce. Seine Äußerungen seien von der Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt. Der Blogger kündigte an, in Berufung zu gehen – wenn nötig, bis zur letzten Instanz. Mehr zum Thema - "Ricarda Lang dick genannt" – Die Justizposse um Hadmut Danisch könnte ein grüner Spionagekrimi sein

