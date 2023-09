Gericht: Ex-RBB-Direktorin Lange erhält keine 1,8 Millionen Euro "Ruhegeld"

Die frühere Juristische Direktorin des "RBB", Susann Lange, ist mit der Klage gegen ihre Kündigung gescheitert. Der Richter bemängelt ein sittenwidriges, "wucherähnliches Rechtsgeschäft" – nicht zuletzt auf Kosten der GEZ-Zahler.

Quelle: www.globallookpress.com © Jörg Carstensen

Beim RBB kehrt keine Ruhe ein. Die frühere Juristische Direktorin des Senders, Susann Lange, ist vor dem Arbeitsgericht Berlin mit der Klage ge­gen ihre Kündigung gescheitert (Az. 22 Ca 13070/22), wie die FAZ am Mittwoch berichtet. Der RBB hatte Lange Anfang Dezember 2022 außerordentlich gekündigt und erklärt, das Dienstverhältnis sei wegen des im Dienstvertrag enthaltenen "Ruhegelds" nichtig. Zudem habe Lange sich eine Zulage für den ARD-Vorsitz schon vor dessen Beginn gewähren lassen. Das Gericht erklärte den Dienstvertrag wegen der Ruhegeld­regelung für sittenwidrig und nichtig. Lange hätte daraus bis zum Renteneintritt Anspruch auf mehr als 1,8 Millionen Euro gehabt – ohne Gegenleistung. Das Gericht verurteilte Susann Lange zudem dazu, 8.500 Euro plus Zinsen zurückzuzahlen. Diese Summe entspricht der an sie ausgezahlten ARD-Zulage. Gegen die Entscheidung ist eine Berufung möglich. Für Zweitwohnung und Dienstwagen? Neue rbb-Chefin fordert acht Prozent mehr Rundfunkgebühren Richter Simon Coenen erklärte, der lukrative Kontrakt für Lange habe quasi nie existiert. Grund für die Nichtigkeit des Dienstverhältnisses seien die üppigen Versorgungsansprüche. Coenen sprach weiter von einem "wucherähnlichen Rechtsgeschäft", die Leistungen des Senders stünden in einem groben Missverhältnis zur Gegenleistung. Die Regelungen seien "zu günstig für die Klägerin und zu teuer" für den RBB, betonte der Jurist. Mehr zum Thema – Bettelbrief oder gerechte Forderung? RBB-Intendantin fordert Solidarbeiträge von Ruhegeldempfängern

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.