Neubrandenburg: Vermisster Junge tot aufgefunden

In Mecklenburg ist ein Sechsjähriger offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Feuerwehr fand den Jungen mit schweren Verletzungen am Oberkörper. Zuvor hatten die Eltern das Kind als vermisst gemeldet, nachdem es nach dem Spielen nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war.

Quelle: www.globallookpress.com © Deutzmann/imago stock&people

Ein als vermisst gemeldeter deutscher Junge ist am Donnerstagabend von der Feuerwehr in Pragsdorf bei Neubrandenburg tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei Neubrandenburg am Freitag mit. Er habe "massive Verletzungen" am Oberkörper aufgewiesen. Zuvor sei das Kind von den Eltern als vermisst gemeldet worden, als es nach dem Spielen nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. In #Pragsdorf wurde gestern ein als #vermisst gemeldeter 6-jähriger Junge von Kräften der #FFW leblos aufgefunden. Seine Verletzungen deuten auf ein #Tötungsdelikt hin. Weitere Ermittlungen führt die #Mordkommission der KPI Neubrandenburg. ℹ: https://t.co/Ca0Bj1zFkz*as pic.twitter.com/7cdGLPp5L2 — Polizeipräsidium Neubrandenburg (@Polizei_PP_NB) September 15, 2023 Es habe eine größere Suche gegeben, an der viele Polizeibeamte, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, Suchhunde, der Polizeihubschrauber und auch viele Anwohner beteiligt gewesen seien. Kurze Zeit später hätten Feuerwehrleute den sechsjährigen Jungen mit massiven Verletzungen am Oberkörper in einem Gebüsch gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und einer umgehenden Einlieferung ins Krankenhaus habe nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden können. Aufgrund der Verletzungen des Jungen werde von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Die Ermittler der Mordkommission der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg und der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg befänden sich zur Spurensicherung im Einsatz. Der Tatort sei weiter abgesperrt. Am gestrigen Abend hätten erste Befragungen und weitere Ermittlungen stattgefunden. Diese würden heute weiter intensiviert und fortgeführt. Derzeit werde der verstorbene Junge obduziert. Mehr zum Thema – Freudenberg: Vermisste Luise (12) offenbar von zwei gleichaltrigen Mädchen getötet

