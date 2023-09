Medienbericht: Grünen-Abgeordnete verletzte AfD-Mitglied nach Streit

In Göppingen ist ein offenbar langjähriger Streit zwischen dem AfD-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Goßner und der Grünen-Landtagsabgeordneten Aya Cataltepe eskaliert. Der Leidtragende war am Ende ein Rentner.

Auf dem Stadtfest in Göppingen, Baden-Württemberg, soll es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen der Grünen-Politikerin Aya Cataltepe und einem AfD-Mitglied gekommen sein. Wie Bild berichtete, eskalierte die Situation, nachdem der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Goßner, seine Lebensgefährtin gebeten hatte, ein Foto mit ihm vor dem leeren Grünen-Infostand zu machen. Umfrage zum Heizungsgesetz: 81 Prozent der Deutschen sind unzufrieden mit der Regierung Daraufhin soll Grünen-Landtagsabgeordnete Cataltepe "wie von der Tarantel gestochen" aus dem hinter dem Stand gelegenen Wahlkreisbüro gestürmt sein. Laut Aussage von Goßner verbot Cataltepe ihm das Fotografieren und sprach einen "Platzverweis" aus. Im Zuge des Tumults, zu dem noch andere Mitglieder von AfD, Grünen und sogar SPD strömten, soll es dann zu einem Übergriff vonseiten Cataltepes auf ein AfD-Mitglied, den Rentner Dieter Blaha, gekommen sein. Laut eigener Aussage habe Blaha versucht, den Streit zu schlichten. Dabei legte er "sanft" seine Hand auf die Schulter der Grünen-Abgeordneten und sagte ihr, dass auch Grüne bereits AfD-Stände fotografiert hätten. Polizei ermittelt gegen Cataltepe und AfD-Mitglied Cataltepe sei daraufhin ausgeflippt, habe um sich geschlagen und dem Rentner und ehemaligen Schlosser mit ihren Fingernägeln den Unterarm aufgerissen. Polizisten konnten schließlich das Handgemenge beenden. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass die Verletzungen Blahas dokumentiert worden seien und man sowohl gegen Cataltepe als auch gegen Blaha ermittele. Eine Stellungnahme von Cataltepe liegt bislang nicht vor. In einem Beitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Montag wurde aber eine erste Gegendarstellung veröffentlicht. Da heißt es, dass "dem Vernehmen nach" ein AfD-Anhänger die Grünen-Abgeordnete bedrängt und sich Zutritt zu ihrem Wahlkreisbüro verschafft habe. Dort soll er Cataltepe nach der Schilderung eines Sprechers der Grünen-Landtagsfraktion attackiert haben. Für Freitag kündigte Cataltepe eine Pressekonferenz an. Noch wolle sie sich aber selbst zu dem Vorfall nicht äußern. Es sei aber eine "rote Linie überschritten" worden und sie werde sich "gegen die haltlosen Anschuldigungen der AfD mit einer Strafanzeige wehren". Mehr zum Thema – "Aus gegebenem Anlass": Göring-Eckardt bringt AfD-Wahlergebnis in Nordhausen mit KZ in Verbindung

