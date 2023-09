"Geht ihm nicht so gut" – Olaf Scholz beim Joggen gestürzt

Bundeskanzler Olaf Scholz ist gestürzt. Beim Joggen. Dabei soll er sich Prellungen im Gesicht zugezogen haben. Ein Wahlkampfauftritt in Hessen wurde abgesagt. Während ihm ein Parteifreund baldige Genesung wünscht, gab es im Netz auch andere Reaktionen.

© Screenshot: Twitter/X / Bundeskanzler Olaf Scholz

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Sonnabend bei einem Sportunfall verletzt. Das berichtete die Frankfurter Rundschau (FR). Demnach stürzte der Kanzler beim Joggen und zog sich dabei Prellungen im Gesicht zu. Ein Wahlkampfauftritt im hessischen Heringen am Sonntag wurde kurzfristig abgesagt. Dort sollte sich Scholz gemeinsam mit seinem Parteifreund Michael Roth den Fragen von etwa 130 angemeldeten Gästen stellen. Die FR zitierte den als außenpolitischen Scharfmacher bekannten Roth mit der Aussage: "Der Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut, und leider, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch sein Besuch in Heringen." Gute, rasche und vollständige Genesung, lieber @olafscholz. Aus meiner Heimat ganz viel Glückauf für Dich! Ich weiß, was es heißt, sich beim Joggen mal so richtig auf die Schn…. zu legen! — Michael Roth - official 🇪🇺🇺🇦 (@MiRo_SPD) September 3, 2023 Von wegen Sturz beim joggen. Offensichtlich hat der @Bundeskanzler seine heutigen Termine abgesagt weil er lieber feiern wollte…pic.twitter.com/Aj1dkcYviS — Harald Schmidt (Dirty Harry) - Original Parody (@DirtyHarry_tv) September 3, 2023 Die Veranstaltung solle bald nachgeholt werden. Auf Twitter/X wünschte Roth seinem vergesslichen Kanzler gute Besserung. Nicht alle Kommentatoren in den sozialen Netzwerken zeigten sich derart betroffen von dem Unfall. Ein Nutzer postete ein Video eines tanzenden Mannes, der wenigstens von hinten Scholz ähnlich sieht, und meinte, der Kanzler habe wohl lieber feiern wollen. Wer den Schaden hat…Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023 Am Montagmorgen meldete sich Scholz selbst zu Wort. Er veröffentlichte auf Twitter/X ein Foto, dass ihn mit einer Augenklappe zeigt, und schrieb dazu: "Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!" Mehr zum Thema - Fabio di Masi zur Cum Ex-Affäre: "Scholz lügt und verschweigt"

