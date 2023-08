Umfrage: Deutsche sind der Meinung, dass es der Regierung an Lösungskompetenz fehlt

Eine repräsentative Umfrage stellt der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Nahezu 70 Prozent der Deutschen glauben nicht, dass die Regierung aktuelle Probleme lösen kann. Beim Ranking der Berufsgruppen schneiden Politiker besonders schlecht ab. Das Ansehen von Journalisten ist im Sinkflug.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO

Einmal im Jahr gibt der Deutsche Beamtenbund die "Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst" in Auftrag. Die Erhebung ermittelt unter anderem das Vertrauen in die Lösungskompetenz der Bundesregierung, die Zufriedenheit der Deutschen mit dem Service des Öffentlichen Dienstes sowie das Ansehen unterschiedlicher Berufsgruppen in der deutschen Bevölkerung. Die Ergebnisse sind zum Teil ernüchtern. Rund 70 Prozent der Befragten glauben, dass der Staat nicht in der Lage sei, aktuelle Probleme zu lösen. In der Studie heißt es dazu: "Dass der Staat angesichts der Fülle seiner Aufgaben und Probleme überfordert sei, meint aktuell mit 69 Prozent eine deutliche Mehrheit der Befragten insgesamt und auch eine Mehrheit in nahezu allen Bevölkerungs- und Wählergruppen. Lediglich die Anhänger der Grünen sehen mit einer knappen Mehrheit den Staat derzeit noch in der Lage, mit den vielfältigen Aufgaben zurechtzukommen." Damit ist der Prozentsatz derjenigen, die den Staat überfordert sehen, im Vergleich zum Vorjahr nochmals um drei Prozent gestiegen. Vor allem im Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik, in den Bereichen Schul- und Bildungspolitik sowie in der Klima- und Umweltpolitik zweifeln immer mehr Menschen an der Fähigkeit des Staates zur Problemlösung. Das Ranking des Ansehens einzelner Berufsgruppen führen Feuerwehrleute und Krankenpfleger an, gefolgt von der Berufsgruppe der Ärzte und Altenpfleger. Am unteren Ende der Scala finden sich unter anderem Politiker und Beamte. Beachtenswert ist, dass das Vertrauen in Journalisten in den vergangenen Jahren eingebrochen ist. Im Jahr 2007 genossen Journalisten noch bei 47 Prozent der Deutschen ein hohes oder sehr hohes Ansehen. Dieser Wert ist kontinuierlich zurückgegangen und im Jahr 2023 auf den Wert von 31 Prozent gesunken. Die wichtigste Aufgabe des Staates sehen die Deutschen in der Aufrechterhaltung der sozialen Gerechtigkeit der Gesellschaft. 93 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dies sei eine wichtige oder sehr wichtige Aufgabe des Staates. Dass Deutschland der Ukraine zivile und humanitäre Hilfe leistet, finden 73 Prozent der Deutschen wichtig oder sehr wichtig. Am unteren Ende der Skala findet sich die Zustimmung zur Lieferung von schweren Waffen: Nur 22 Prozent der Teilnehmer halten die Lieferung von schweren Waffen für sehr wichtig, 34 Prozent für wichtig. Mehr zum Thema – "Wirtschaftsweise" Grimm will Renteneintritt an Lebenserwartung koppeln

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.