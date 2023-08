Chefvolkswirt der LBBW Kraemer warnt vor Herabstufung Deutschlands durch Ratingagenturen

Die ökonomische Misere der Bundesrepublik wird immer offensichtlicher: Aufgrund eklatanter wirtschaftlicher und demografischer Probleme droht nun das Aus für die Topbewertung "AAA" Deutschlands durch die großen Ratingagenturen. Vor kurzem hatte dieses Schicksal bereits die USA ereilt.

Quelle: www.globallookpress.com © Christoph Schmidt

Der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Moritz Kraemer, warnt laut einem Bericht des Business-Insider davor, dass die Bundesrepublik ihr AAA-Rating zeitnah aberkannt werden könnte. Der Finanzexperte war früher Chefanalyst für Länderratings bei der weltgrößten Ratingagentur Standard & Poor's. Kraemer sieht Deutschlands Exportmodell auf dem absteigenden Ast, zumal auch der hohe Altersdurchschnitt der Bundesrepublik keine rosige Zukunft aufzeigt. Er betont: "Deutschland wird die Topnote AAA daher mittel- bis langfristig verlieren." Ökonomen: Deutschland steht vor noch tieferer Rezession Die AAA-Bewertung der US-Kreditratingagenturen gilt in vielen Fachkreisen als die höchste Kreditwürdigkeitsbewertung, auch wenn die eindimensionale US-Sichtweise international immer stärker auf Kritik stößt. Ein "AAA" bedeutet, dass ein Staat oder Unternehmen ein extrem kleines Risiko darstellt, seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachzukommen und daher für Investoren von Bedeutung ist. Insgesamt haben nur 9 Staaten dieses Rating. Zuletzt hatten zwar auch die USA ihr Top-Rating verloren, Kraemer kommentierte das jedoch mit den Worten: "Das ist so, wenn ich nur noch eine 1 auf dem Zeugnis stehen habe, und nicht mehr eine 1+. Es geht mehr um den Prestigeverlust und die politische Ausschlachtung." Auch für die Bundesrepublik relativiert Kraemer diese ohnehin nicht unbedingt neutrale Bewertung – zumindest mit Blick auf die kurzfristigen Aussichten. Er resümiert: "Das würde kein Erdbeben auslösen, selbst wenn wir zwei Stufen runtergingen." Doch: Entscheidend sei dabei auch die Prognose der Ratingagenturen. Hier droht eine Herabsetzung der internationalen Möglichkeiten zur Neuschuldenaufnahme. Mehr zum Thema - Medienbericht: Weltbank verbraucht nahezu alle Mittel zur Unterstützung der Ukraine

