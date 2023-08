China-Anteil an deutschen Exporten sinkt: Wichtigster Abnehmer von Waren bleiben die USA

Der Abstand zwischen China und den USA, dem wichtigsten Abnehmer von in Deutschland hergestellten Waren, hat sich weiter vergößert. Nach monatelangen Verhandlungen legte die Bundesregierung vor kurzem erstmals eine China-Strategie vor.

Quelle: AFP © Tobias Schwarz

Das China-Geschäft verliert allmählich für die deutschen Exporteure an Gewicht. Im ersten Halbjahr 2023 gingen nur noch 6,2 Prozent der Ausfuhren in die Volksrepublik, wie laut Reuters aus am Freitag veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Das ist der niedrigste Wert seit 2015. Zum Vergleich: 2020 hatte der Anteil mit 7,9 Prozent noch ein Rekordhoch erreicht, ging aber 2021 auf 7,5 Prozent und 2022 auf 6,8 Prozent zurück. Feindbild China: Berlin beschließt erstmals Strategie Richtung Konfrontation Der Abstand zum Handel mit dem Erzrivalen USA wächst damit: In die größte Volkswirtschaft der Welt gingen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres knapp zehn Prozent der deutschen Exporte, die damit wichtigster Abnehmer von in Deutschland hergestellten Waren blieb – vor Frankreich, den Niederlanden und eben China. Berlin steuert derzeit auf eine konfrontative Außenpolitik gegenüber China zu. Nach monatelangen Verhandlungen legte vor Kurzem die Bundesregierung erstmals eine China-Strategie vor. Mit dem neuen Kurs will Berlin "wirtschaftliche Abhängigkeiten" von China verringern. Firmen werden dabei aufgefordert, ihre "Risiken" im China-Geschäft abzubauen. Die deutschen Warenausfuhren in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt brachen in der ersten Jahreshälfte gegen den Trend um 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf gut 49,4 Milliarden Euro ein. Die Gesamtausfuhren wuchsen hingegen um 3,2 Prozent auf 797,5 Milliarden Euro. Das US-Geschäft nahm dabei um überdurchschnittliche 4,8 Prozent auf fast 78 Milliarden Euro zu, womit die USA ihre Stellung als wichtigster Kunde der deutschen Exportindustrie untermauerten. Mehr zum Thema – US-Aktivitäten im Visier: Chinas neue Strategie zur Inlands-Spionageabwehr

