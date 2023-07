22 Prozent: AfD erreicht in Umfrage neuen Rekordwert

Der Höhenflug der AfD in den Umfragen hält an. Das Umfrageinstitut INSA sieht die Partei nun mit 22 Prozent auf einem neuen Höchststand. Der Abstand zur Union verringert sich. Die Ampel stagniert auf niedrigem Niveau und hätte im Bundestag erneut keine Mehrheit.

Quelle: www.globallookpress.com © Heiko Rebsch/dpa

Die AfD hat in einer Umfrage einen neuen Rekordwert erreicht. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA jede Woche für das Springerblatt Bild am Sonntag (BamS) erhebt, kommt die Partei inzwischen auf 22 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. Vor einem Jahr hatte die AfD noch bei elf Prozent gelegen. Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 26 % | AfD 22 % | SPD 18 % | GRÜNE 14 % | FDP 7 % | DIE LINKE 5 % | Sonstige 8 %➤ Übersicht: https://t.co/MO5RyMFkPu➤ Verlauf: https://t.co/mJRVJUWFRXpic.twitter.com/iTQJBLax6l — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) July 22, 2023 INSA-Chef Hermann Binkert erklärte gegenüber Bild: "Das ist der höchste Wert, den wir je für diese Partei gemessen haben. Die Union bleibt mit Abstand die stärkste Kraft, liegt aber nur noch vier Prozentpunkte vor der AfD. So gering war der Abstand noch nie." Umfrage-Wumms: 57 Prozent halten die deutschen Parteien für unfähig Die Unionsparteien verlieren gegenüber der Vorwoche einen Punkt und kommen nur noch auf 26 Prozent. Die Ampelparteien bleiben auf niedrigem Niveau stabil: SPD, Grüne und FDP kommen wie vor einer Woche auf 18, 14 und sieben Prozent. Damit hätte die Ampel insgesamt 39 Prozent und im Bundestag erneut keine Mehrheit. Auch die Linke liegt stabil bei fünf Prozent. Ähnlich sieht es bei der ebenfalls abgefragten Zufriedenheit mit der Arbeit von Bundesregierung und Bundeskanzler aus. 70 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden, ganze 60 Prozent mit der Arbeit des Kanzlers. Für die Erhebung befragte INSA im Zeitraum vom 17. bis zum 21. Juli 1.266 Personen. Die Frage lautete: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden Sie wählen?" Mehr zum Thema - Deutschland-Trend sieht AfD vorn – Demokratie kann man üben

