Medienbericht: Carola Rackete wird Spitzenkandidatin der Linken bei EU-Wahl

Carola Rackete wurde im Jahr 2019 als Kapitänin eines Seenotrettungsschiffes bekannt. Nun soll sie offenbar Spitzenkandidatin für Die Linke bei der EU-Wahl werden. Die Parteiführung will so ein "Signal" setzen – gegen Sahra Wagenknecht.

Quelle: www.globallookpress.com © Horst Galuschka/dpa

Die Aktivistin Carola Rackete soll im kommenden Jahr die Spitzenkandidatin für Die Linke bei der EU-Wahl werden. Das berichtete Zeit Online am Montag unter Berufung auf Parteikreise. Meinung Die "Seenotrettung" und der Moralimperialismus der Gutdeutschen Der Vorstand der Partei Die Linke setze mit der Kandidatur Racketes ihren Abgrenzungskurs zu ihrer bisherigen Spitzenpolitikerin Sahra Wagenknecht, die die Gründung einer eigenen Partei angekündigt und bei den Themen "Migration" und "Klimaschutz" wiederholt realpolitische Positionen vertreten hat. Rackete war bekannt geworden, als sie im Juni 2019 als Kapitänin des Seenotrettungsschiffes "Sea Watch" 53 Menschen vor der Küste Libyens aus dem Mittelmeer an Bord nahm und nach wochenlangem Warten trotz eines Verbots der italienischen Behörden den Hafen der Insel Lampedusa anlief. Die Aktivistin soll laut Zeit Online am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Parteivorsitzenden als Spitzenkandidatin vorgestellt werden. Eine Pressekonferenz ist für 13 Uhr in der Berliner Parteizentrale angesetzt. Mehr zum Thema - Carola Rackete und ihre neuen Legionäre – jetzt ruft das Klima

