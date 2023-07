Sexuelle Übergriffe am Schlachtensee – Durchsuchung bei verdächtigen Jugendlichen

Die Berliner Polizei hat die Wohnungen mehrerer Jugendlicher durchsucht. Diese werden verdächtigt, am Schlachtensee im Berliner Südwesten mehrere Frauen sexuell belästigt und vergewaltigt zu haben. Die Verdächtigen befinden sich auf freiem Fuß.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Christian Ender

Die Berliner Polizei hat am Mittwoch die Wohnungen mehrerer Jugendlicher durchsucht. Hintergrund sind mehrere Sexualdelikte, die im Juni am Schlachtensee im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf begangen worden sein sollen. Das Landeskriminalamt Berlin und die Berliner Staatsanwaltschaft ermitteln. Es konnten vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 19 Jahren ermittelt werden. Niedersachsen: 19-Jährige bei Party vergewaltigt und ermordet – 20-Jähriger festgenommen Die Durchsuchungen erfolgten am Morgen zwischen 6 und 8 Uhr in Schöneberg, Tempelhof und Zehlendorf. Es wurden Datenträger beschlagnahmt. Die mutmaßlichen Täter wurden anschließend wieder freigelassen. Den Verdächtigten wird vorgeworfen, in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni 2023 mehrere junge Frauen sexuell belästigt und vergewaltigt zu haben. Nach Informationen des Boulevardblattes B.Z. soll dabei ein 14-jähriges Mädchen von zwei Jungen vergewaltigt worden sein. Das Opfer habe Anzeige erstattet. In dem Artikel ist von einer "Party" am See die Rede. Alle Beteiligten hätten sich erst am Abend des 9. Juni kennengelernt. Mehr zum Thema – "Zunehmend Aggression und Respektlosigkeit" – Bademeister fordern Polizeipräsenz um Schwimmbäder

