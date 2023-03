Niedersachsen: 19-Jährige bei Party vergewaltigt und ermordet – 20-Jähriger festgenommen

Erst vor wenigen Tagen wurde im niedersächsischen Bramsche ein Jugendlicher erschossen, nun erlag dort im Krankenhaus eine 19-Jährige ihren Verletzungen, die offenbar zuvor während einer Feier schwer sexuell missbraucht wurde.

Quelle: www.globallookpress.com © Festim Beqiri

Am Samstagabend wurde der 18. Geburtstag von zwei Frauen in einem Festsaal im niedersächsischen Bramsche gefeiert. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde während der Veranstaltung wurde ein Mädchen getötet und zuvor vermutlich vergewaltigt. Laut Polizeiangaben wurde die Frau nachts gegen 1:30 Uhr auf der Party vermisst. Etwa eine Stunde später wurde sie um 2:40 Uhr schwer verletzt von Freunden auf einer Wiese neben dem Sportplatz nahe der Festhalle im Ortsteil Pente aufgefunden. Kurze Zeit später verstarb sie im Krankenhaus. Die Polizei nahm am Sonntag einen 20-jährigen Tatverdächtigen fest. Dabei handelt es sich angeblich um einen deutschen Staatsbürger. Der Staatsanwalt Alexander Retemeyer sagte dazu: "Er ist in seiner Wohnung festgenommen worden, war nicht betrunken und schweigt. Partygäste haben Hinweise auf ihn gegeben. Er muss sich offensichtlich sehr in ihrer Nähe aufgehalten haben." Der Zustand des Opfers beim Auffinden weist laut Retemeyer eindeutig auf ein Sexualdelikt hin, die Kleidung war heruntergerissen. In dem gut 30.000 Einwohner zählenden Bramsche wurde erst vor wenigen Tagen ein 16-Jähriger erschossen. Mehr zum Thema - 81-jähriger Mann schießt vor Grundschule auf Jugendlichen und dann auf sich selbst

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.