Sachsens Ministerpräsident Kretschmer fordert Reparatur der Nord Stream-Gaspipelines

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in einem Interview mit dem TV-Sender "Welt" am Donnerstag gesagt, dass es keinen Grund gebe, die beschädigten Nord-Stream-Gaspipelines jetzt nicht zu sichern und nicht zu reparieren. Von der Bundesregierung forderte er die Aufklärung ihrer Sprengung.

Quelle: www.globallookpress.com © Jan Woitas/dpa

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat in einem Interview mit dem TV-Sender Welt am Donnerstag die baldige Reparatur der durch einen Sprengstoffanschlag im Herbst 2022 zerstörten Gaspipeline Nord Stream gefordert. Die Pipeline sei "durch einen Anschlag, durch ein Verbrechen" zerstört worden. Es gebe darum, so Kretschmer, "überhaupt keinen Grund, warum wir jetzt nicht drangehen sollten, diese Pipeline zu sichern und zu reparieren." Sachsens Ministerpräsident Kretschmer: Politik der Bundesregierung führt zu Aufruhr Der CDU-Politiker verlangte zudem von der Bundesregierung Aufklärung des Hergangs und der Hintergründe des Anschlags. Die Menschen in Deutschland würden gerne erfahren, was die Bundesregierung darüber wisse und ob der US-Auslandsgeheimdienst CIA vor einem Anschlag gewarnt habe. Kretschmer kritisierte in dem Interview auch den Umgang mit Russland, insbesondere den abrupten Abriss von Kontakten mit der Zivilgesellschaft. Man solle lieber "versuchen, dass wir immer noch einen Austausch miteinander haben, dass wir Optionen für die Zukunft haben." Dennoch müsse alles getan werden, dass der "Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine" nicht erfolgreich sei, so Kretschmer. Das Interview wurde nach der Konferenz der Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder in Chemnitz geführt, an der auch der Bundeskanzler Olaf Scholz teilgenommen hatte. In den ostdeutschen Ländern herrsche Verdruss über die aktuelle Außen- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Vor allem die Parole "Nie wieder Russland", die der politische Mainstream verfolge, stärke im Osten die AfD. Die Forderung, mehr auf Diplomatie und nicht nur auf Waffenlieferungen zu setzen, finde Zuspruch und sei legitim, urteilte Kretschmer. Mehr zum Thema - Ostdeutsche Ministerpräsidenten warnen Scholz vor Sparmaßnahmen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.