Schätzungsweise 21.000 statt 8.000 Messerangriffe – Maulkorb für die Polizei?

Laut einer Recherche des Online-Magazins "Tichys Einblick" könnte die Anzahl der Messerangriffe in Deutschland im vergangenen Jahr bedeutend höher sein, als in der Polizeikriminalstatistik 2022 angegeben wurde. Darauf deuten unter anderem die Zahlen der Landeskriminalämter hin.

Die Polizeikriminalstatistik (PKS) 2022, die der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im April vorstellte, zählte 8.160 Messerangriffe – also über 20 Angriffe pro Tag, ein Anstieg um über 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2021. Laut der bundeseinheitlichen Definition des BKA sind Messerangriffe Tathandlungen, "bei denen der Angriff mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person angedroht oder ausgeführt wird". Das bloße Mitführen eines Messers reicht also für eine Erfassung als Messerangriff noch nicht aus. Messerangriffe bei Raubdelikten nicht mitgezählt Wie eine Recherche von Tichys Einblick (TE) zeigt, liegt die eigentliche Zahl der Messerangriffe in Deutschland jedoch weitaus höher, als viele Medien meldeten. Neben der Zahl der Messerangriffe gebe es nämlich auch die Anzahl der Messerangriffe bei Raubdelikten, die 2022 bei 4.195 lag. Addiert man diese Zahl zu den Messerangriffen hinzu, kommt man bereits auf 12.355 Angriffe bundesweit, über 30 pro Tag. Hinzu kommen noch die Zahlen der einzelnen Bundesländer bzw. der Landeskriminalämter. Diese seien zwar nicht überall vollständig, angesichts der vorhandenen Daten komme man laut Schätzungen von TE aber anstelle der offiziell 8.000 auf 21.000 Messerangriffe in Deutschland im Jahr 2022. Wobei das immer noch die "Untergrenze des Phänomens" sei, wie in dem Artikel betont wird. Statt über 20 wären es demnach tatsächlich fast 60 Angriffe pro Tag. Öffentlichkeit soll Gesamtzahl nicht erfahren Clankriminalität: Massenschlägereien in NRW Die Spitzenreiter der Länder in Sachen Messerangriffe sind laut den jeweiligen Landeskriminalämtern: Berlin mit 3.317 Messerangriffen (90 pro 100.000 Einwohner), Niedersachsen mit 2.377 Messerangriffen (35 pro 100.000 Einwohner), Nordrhein-Westfalen mit 5.100 Messerangriffe pro Jahr (28 pro 100.000 Einwohner) und Baden-Württemberg mit 2.727 (25 pro 100.000 Einwohner). Auf Nachfrage, warum die Zahlen der Länder mit denen der PKS des Bundes nicht übereinstimmten, bestätigte das BKA gegenüber TE, dass Kategorien weggelassen worden seien und auch nicht genannt werden könnten. Laut TE ließen diese Formulierungen aus dem BKA nur einen Schluss zu: Es wurde ein Maulkorb verhängt, die wahre Gesamtzahl der Messerangriffe in Deutschland soll nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Mehr zum Thema – Bundesinnenministerin Faeser fordert erneut ein Messerverbot in Bus und Bahn

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.