Clankriminalität: Massenschlägereien in NRW

In Essen kam es in der Nacht zu einer Massenschlägerei zwischen verschiedenen "Großfamilien". Ein Großeinsatz der Polizei verhinderte offenbar Schlimmeres. Bereits am Donnerstag war bei einer Auseinandersetzung im benachbarten Castrop-Rauxel ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Quelle: www.globallookpress.com © Markus Gayk/dpa

In den vergangenen Tagen ist es im Ruhrgebiet zu mehreren massiven Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden arabischen Clans gekommen. Bei einer Massenschlägerei von mindestens 80 Personen am späten Freitagabend in der Essener Innenstadt wurden mehrere Beteiligte und zwei Polizisten verletzt. Schießerei in Duisburg: Offenbar Fehde zwischen Rockern und türkisch-arabischem Clan Die Polizei war mit einem Großaufgebot, einer Spezialeinheit und einem Hubschrauber im Einsatz. Sie geht von einer Auseinandersetzung im Bereich der Clankriminalität aus. Medienberichte sprechen sogar von mehreren Hundert Menschen, die sich am Abend in der Nähe eines libanesischen Restaurants versammelt hatten. Bereits am Donnerstag hatten sich Mitglieder einer syrischen und einer libanesischen "Familie" in Castrop-Rauxel mit Knüppeln, Messern und Macheten angegriffen. Ein 23-Jähriger war lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt. Die Polizei prüft, ob die Schlägerei in Essen die Fortsetzung der brutalen Auseinandersetzung in Castrop-Rauxel war. Nachdem Großfamilien in #CastropRauxel fertig waren, läuteten sie ein entspanntes Wochenende in #Essen ein. pic.twitter.com/eztybsresS — Piet Lustig (@lustigerpiet) June 17, 2023 Laut einem Bericht des Boulevardblatts Bild soll es sich um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien handeln. Auslöser sei demnach ein Streit unter Kindern gewesen. Die Zeitung zitiert ein libanesisches Clanmitglied mit der Aussage: "Damit haben die Syrer es immer schlimmer gemacht. Jetzt heißt es Sippe gegen Sippe, alle gegen alle. Der in Castrop-Rauxel lebensgefährlich mit dem Messer verletzt wurde, ist nämlich einer von uns. Wir können uns das nicht bieten lassen, alle libanesischen Familien stehen zusammen. Einer unserer Paten hat per WhatsApp aufgerufen, den Syrern jetzt einmal klarzumachen, wer das Sagen hat und wie brutal wir sein können." Das Springerblatt zitierte auch den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen Gregor Golland: "Wir können es als Rechtsstaat nicht zulassen, dass arabische Großfamilien nach ihren eigenen Gesetzen und falsch verstandenem Ehrgefühl Gewalt in die Städte tragen. Wir müssen diese eskalierenden Parallelgesellschaften klar benennen und mit unserem Rechtsstaat jetzt konsequent bekämpfen!" Nach #CastropRauxel liefern sich jetzt in #Essen 500 Mitglieder libanesischer und syrischer „Großfamilien“ Massenschlägereien.Faesers Antwort: ▪️weiter offene Grenzen,▪️Messerverbot in Bussen und Bahnen,▪️mehr Geld im „Kampf gegen RECHTS“.pic.twitter.com/gTTpn24Iau — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) June 17, 2023 Georg Pazderski, der ehemalige AfD-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, kritisierte vor dem Hintergrund der Massenschlägereien die politischen Prioritäten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Pazderski schrieb auf Twitter: "Nach Castrop-Rauxel liefern sich jetzt in Essen 500 Mitglieder libanesischer und syrischer 'Großfamilien' Massenschlägereien. Faesers Antwort: weiter offene Grenzen, Messerverbot in Bussen und Bahnen, mehr Geld im 'Kampf gegen RECHTS'." Massenschlägereien und gewalttätige Übergriffe in Schwimmbädern wurde von "Qualitätsmedien" in jüngerer Zeit bereits als Folge des Klimawandels dargestellt. Mehr zum Thema – Bekannte Clangröße: Mann bei Messerattacke auf Jahrmarkt in Berlin getötet

