Verletzte nach Pfefferspray-Angriff in Dresden

In Dresden mussten am Samstagabend acht Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem Unbekannte vor einem Restaurant Pfefferspray versprüht hatten.

Quelle: Gettyimages.ru © Maremagnum

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Unbekannten ist am Sonnabend vor einem Restaurant in der Prager Straße in Dresden Pfefferspray versprüht worden, das vom Wind auf einige im Außenbereich sitzende Gäste geweht wurde. Nach Mitteilung der Polizei beklagten sich zahlreiche Menschen über Schmerzen beim Atmen, Husten und tränende Augen. Acht Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden, die Gesamtzahl der Betroffenen liegt höher. Die Feuerwehr sperrte den Bereich rund um das Restaurant weiträumig ab. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Behörden nicht. Die Polizei ermittelt. Mehr zum Thema - Schießerei in Köln: Ein Mann, offenbar Mitglied der "Hells Angels", getötet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.