"Nazis raus": Provokateure stören Gedenken im Treptower Park

Das jährliche Gedenken am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin wurde am frühen Dienstagnachmittag von einer kleinen Gruppe Provokateure gestört. Die Gruppe stimmte mehrfach das ukrainische Volkslied "Oj, u lusi tschewona kalyna" an, bevor sie von der Polizei weggeführt wurde.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Volker Hohlfeld

In Berlin hat eine kleine Gruppe Provokateure das Gedenken am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park gestört. Jährlich am 9. Mai kommen hier Menschen zusammen, legen Blumen nieder und singen Lieder, um an die Opfer und Helden des sowjetischen Großen Vaterländischen Krieges im Kampf gegen Nazideutschland zu erinnern. Am Vormittag war bereits der russische Botschafter vor Ort, um einen Kranz niederzulegen. Wie bereits im vergangenen Jahr sind wieder Kräfte der Polizei vor Ort, um den Park zu sichern. Russische und sowjetische Flaggen sind verboten, ebenso das Tragen von Symbolen auf der Kleidung, Orden oder Sankt-Georgs-Bänder. Laut der Bild müssen bei der Polizei sogar rote Jacken abgegeben werden, bevor man den Park betreten darf. Nur die offizielle Delegation der russischen Botschaft war von den Verboten ausgenommen. Provokateure stören Gedenken Am frühen Nachmittag kam es trotz des Polizeiaufgebots zu Provokationen. Da ukrainische Flaggen von dem Flaggenverbot nicht betroffen waren, konnten drei junge Männer mit einer solchen Flagge ungestört über das Gelände bis zum bronzenen Sowjetsoldaten spazieren. Auf ihrem Weg stimmten sie mehrfach das ukrainische Volkslied "Oj, u lusi tschewona kalyna" an. Ein zweiter Mann der Gruppe hatte sich eine weiß-blau-weiße Flagge um den Hals gebunden. Eine aufgebrachte Menge schreit sm Treptower Park „Nazis raus!“ gegen drei Männer mit ukrainischen Fahnen, die zum Sowjetischen Ehrenmal wollten. Die Polizei eskortiert die Männer darauf weg. Die Ukraine-Gegner feiern das als Sieg. pic.twitter.com/nydNucwPgo — Dennis Meischen (@DennisMeischen) May 9, 2023 Personen, die sich von den Provokateuren gestört fühlten, skandierten daraufhin "Nazis raus!", während die Polizei die Gruppe letztendlich wegführte. Mehr zum Thema – Sowjetischer Soldatenfriedhof in Österreich geschändet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.