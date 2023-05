Zug überfährt bei Köln Arbeiter – zwei Tote

Bei einem Zugunglück in Hürth bei Köln sind am Donnerstag nach Angaben der Bundespolizei zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen war ein Zug in eine Gruppe von Arbeitern gefahren.

Quelle: Legion-media.ru

In Hürth bei Köln soll nach Informationen der Bild-Zeitung der IC 2005 in eine Gruppe Menschen gefahren sein. Es soll sich um Arbeiter für die Deutsche Bahn handeln. Zwei Personen sollen verstorben sein, fünf Arbeiter seien verletzt worden. Laut dem Bericht sollen die Arbeiter am Bahnkilometer 10,5 zwischen Hürth und Brühl von dem Zug, der von der Nordsee in Richtung Koblenz unterwegs war, erfasst worden sein. #RB27 Unbefugte Personen auf der Strecke im Raum #Hürth-Kalscheuren. Streckenabschnitt gesperrt. Züge warten an geeigneten Bahnhöfen. Verspätungen / Teilausfälle und kurzfristige Änderungen im Zuglauf möglich. Reiseverbindung prüfen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) May 4, 2023 Weiter schreibt die Bild, dass die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort sei. Zudem habe die Polizei über Twitter mitgeteilt: "Aufgrund eines Rettungseinsatzes auf dem Gleiskörper sperren Polizisten derzeit den Marktweg und die Straße 'Zum Konraderhof' in Hürth. Bitte umfahren Sie diesen Bereich großräumig." Mehr zum Thema – Brand in Russlands größtem Kohlebergwerk – alle Bergleute evakuiert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.