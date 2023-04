Brand in Russlands größtem Kohlebergwerk – alle Bergleute evakuiert

In Russlands größtem Kohlebergwerk Raspadskaja im südlichen Sibirien ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Nach unterschiedlichen Angaben befanden sich 271 bis 275 Bergleute unter Tage. Alle Männer konnten gerettet werden, berichten die Behörden.

Quelle: Sputnik © Alexei Jefimow

Am Mittwoch ist in Russlands größtem Kohlebergwerk Raspadskaja im Gebiet Kemerowo, in dem das kohlereiche Kusnezker Becken liegt, ein Feuer ausgebrochen. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die örtlichen Einsatzkräfte berichtete, wurde eine Evakuierung angeordnet. Russland: Brand in Lagerhaus des FSB in Rostow Der Gebietsgouverneur Sergei Ziwilew leitete die Einsatzmaßnahmen im Bergwerk Raspadskaja. Der Brand ereignete sich in einer Tiefe von mehreren hundert Metern. Die Ursachen werden derzeit ermittelt. Wie das örtliche Ministerium für Kohleindustrie mitteilte, gab es bei dem Unglück keine Verletzten. Nach Angaben des Ministeriums befanden sich insgesamt 271 Personen in dem Bergwerk, die paramilitärischen Rettungstrupps der örtlichen Einsatzkräfte sprachen wiederum von 275 Bergleuten. An der Rettungsoperation waren 50 Personen und 9 Fahrzeuge beteiligt. Wie die Staatsanwaltschaft berichtete, wurden alle Bergleute aus dem Bergwerk evakuiert. In der Meldung hieß es: "Die Arbeit wurde unterbrochen und die Menschen wurden an die Oberfläche gebracht." Der Pressedienst der Behörde wies darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Brand eine Inspektion der Einhaltung der Gesetze zum Arbeitsschutz veranlasst hat. Das Bergwerk Raspadskaja ist das größte Kohlebergwerk Russlands mit Reserven von rund 451 Millionen Tonnen Kohle. Es befindet sich nicht weit von der Stadt Meschduretschensk im Gebiet Kemerowo im südlichen Sibirien, in der etwa 100.000 Menschen leben. Im Jahr 2010 hatten zwei heftige Explosionen rund 300 Kilometer Bergwerksstollen zerstört. Es gab 91 Todesopfer und 99 Verletzte. Mehr zum Thema – Brand in Russlands Verteidigungsministerium: Elektrogerät als mögliche Ursache

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.