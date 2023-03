Umfrage: 46 Prozent der Deutschen zweifeln an Sicherheit ihrer Spareinlagen

Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins "Stern" glaubt fast die Hälfte der Deutschen, dass ihre Spareinlagen auf den Banken nicht mehr sicher sind. Überdurchschnittlich groß ist die Skepsis bei AfD-Wählern, die sich zu 78 Prozent besorgt ausdrücken.

Quelle: Legion-media.ru

Einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Stern zufolge glauben nur 50 Prozent der Befragten, dass ihre Spareinlagen sicher sind. Mit 46 Prozent haben fast ebenso viele Bundesbürger Zweifel daran. Demnach ist das Zutrauen in die Stabilität der Spareinlagen bei den Anhängern der SPD (73 Prozent) und der Grünen (63 Prozent) besonders hoch. Überdurchschnittlich groß ist die Skepsis bei AfD-Wählern. Sie zweifeln laut der Umfrage zu 78 Prozent an der Garantie des Kanzlers. Auch bei den Ostdeutschen überwiegt die Skepsis (56 Prozent). Meinung Dominoeffekt Weltfinanzkrise – hin zu einer neuen Finanzordnung? Nach den Turbulenzen bei US-Banken und der Schweizer Credit Suisse hatte etwa Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betont, dass die Guthaben der Sparer hierzulande sicher seien. Eine weitere Erkenntnis der Umfrage: Insgesamt wächst das Vertrauen in die Sicherheit der Bankguthaben mit steigendem Einkommen. Während bei Deutschen mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von unter 2.500 Euro die Sorge ums Ersparte überwiegt (48 zu 47 Prozent), glauben Menschen mit einem Einkommen von 4.000 Euro und mehr zu 58 Prozent an die Stabilität des Bankensystems. Aber auch bei ihnen haben 41 Prozent Zweifel. Mehr zum Thema – Krisen- und Insolvenzticker – Maschinenbauindustrie kritisiert grüne Wirtschaftspolitik

