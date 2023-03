Verbrenner-Aus ab 2035: Zwei Drittel der Deutschen sind dagegen

Eine überwiegende Mehrheit von 67 Prozent der Deutschen ist gegen den Plan der EU, dass ab 2035 kein Neuwagen mehr mit einem Verbrennungsmotor fahren soll. Das zeigte der ARD-Deutschlandtrend in dieser Woche.

Quelle: www.globallookpress.com © Cfoto/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Ab 2035 sollen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Laut ARD-Deutschlandtrend ist hierzulande aber gerade mal jeder Vierte (25 Prozent) dafür. Während es unter Wählern der Grünen eine deutliche Mehrheit von 69 Prozent für das Vorhaben gibt, ist der höchste Anteil der Zustimmung ansonsten bei jungen Wahlberechtigten bis 34 Jahren (33 Prozent) sowie bei Befragten mit höheren Bildungsabschlüssen (34 Prozent). Von der Leyen drückt beim Verbrenner-Aus auf die Tube – Scholz und Wissing geben dezent Kontra Die Ampelkoalition ist darüber gespalten. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte ein Veto dagegen eingelegt, dass ausschließlich E-Autos auf den Markt kommen. Stattdessen sollten auch Neuwagen zugelassen werden, die mit sogenannten E-Fuels, synthetischen Kraftstoffen, fahren.



Im Jahr 2022 hat der Bund so viel Geld zur Förderung elektromobiler Autos ausgegeben wie nie zuvor. Nach Zahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle von Dezember vergangenen Jahres flossen rund 3,2 Milliarden Euro an die Käufer von rund 640.000 Fahrzeugen. Mehr zum Thema – Abzocke an den Zapfsäulen – ADAC sieht keine Grundlage für Preisanstieg

