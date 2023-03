Von der Leyen drückt beim Verbrenner-Aus auf die Tube – Scholz und Wissing geben dezent Kontra

Hartnäckig hält die EU an ihren Klimazielen fest: Dazu gehört auch die schnellstmögliche Abschaffung des Verbrenner-Motors. Aus Deutschland gibt es zaghaften Widerstand gegen die Pläne von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: FDP-Verkehrsminister Volker Wissing erhält jetzt Beistand von Kanzler Olaf Scholz.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Christian Ohde

Wie das Portal euractiv berichtet, hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing bereits am 28. Februar mitgeteilt, dass Deutschland nicht in der Lage sei, für eine interinstitutionelle Vereinbarung der EU zu stimmen, die de facto den Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten würde. Wissing hatte die EU-Kommission dazu aufgefordert, bei dem Verbot eine Ausnahme für klimaneutrale synthetische Kraftstoffe zu schaffen, sogenannte E-Fuels. Das stößt bei der EU-Kommission bislang jedoch auf wenig Interesse. Nun erhält Wissing Rückendeckung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dieser betont: "Wir sind uns in dieser Frage einig." Einbruch des Verkaufs von Elektroautos in Deutschland prognostiziert Bei dem, "was wir gegenwärtig mit der Europäischen Kommission diskutieren, geht es nicht um die konkreten Inhalte der gefundenen Regelung", unterstreicht Scholz. Es gehe nur darum, "wie etwas, worüber wir uns auch in der Regierung einig sind, auch mit der Kommission, realisiert werden kann". Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die zur jährlichen Klausurtagung der Bundesregierung auf Schloss Meseberg eingeladen war, um über Wirtschaftspolitik zu diskutieren, blieb in dieser Frage vage. Sie erklärte: "Ich will noch einmal sehr deutlich klarstellen: volle Unterstützung für das Prinzip der Technologieoffenheit. Das ist wichtig, aber das muss auch immer in Balance mit unseren klimapolitischen Zielen stehen, über die wir uns auch alle geeinigt haben." Übergang zu Elektroautos könnte in der EU mehr als eine halbe Million Jobs vernichten Ihr Ziel sei es, "so schnell wie möglich" eine Lösung zu finden, denn es gehe "auch um Planungssicherheit für die Automobilindustrie", so von der Leyen. Über die Blockadehaltung der FDP in der Angelegenheit berichtet auch der Spiegel am Montag. Das Bundesverkehrsministerium erklärte auf Anfrage des Magazins: Die Regierung habe klargemacht, dass dem Kompromiss mit der EU nur zugestimmt werden könne, sofern die EU-Kommission einen Vorschlag mache, "wonach Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden, auch über hinaus 2035 neu zugelassen werden können". Mehr zum Thema - Geplantes Verbrenner-Aus: Audi-Chef warnt vor "Hängepartie"

