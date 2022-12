Bundeswehr-Soldat ersticht Kameradin – Leiche auf Beifahrersitz gefunden

Ein Bundeswehr-Soldat soll eine Kameradin getötet haben. Die Leiche der Frau wurde von der Polizei auf dem Beifahrersitz entdeckt, als der Mann mit seinem PKW auf der Autobahn A3 nahe Dierdorf mit der Leitplanke kollidierte. Laut Staatsanwaltschaft Koblenz sollen die beiden zuvor liiert gewesen sein.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Rico THUMSER

Ein Bundeswehr-Soldat soll eine Kameradin getötet haben. Der Mann war mit einem PKW in einen Unfall auf der Autobahn A3 nahe Dierdorf verwickelt, dabei wurde die Leiche der Frau auf dem Beifahrersitz entdeckt. Der Soldat soll laut Staatsanwaltschaft Koblenz früher mit dem Opfer liiert gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigte, dass sich der 32-Jährige derzeit in Untersuchungshaft befindet. Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat bereits am Freitag, als der Soldat mit seinem PKW auf der Autobahn A3 in der Nähe der Anschlussstelle Dierdorf mit einer Leitplanke kollidierte. Laut Staatsanwaltschaft fand die Polizei anschließend die Leiche der auf dem Beifahrersitz des Wagens. Das Amtsgericht Koblenz hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft bereits einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, er befinde sich in einem Gefängnis. Der Soldat war zuletzt in Niedersachsen stationiert, die Frau in Koblenz bedienstet gewesen. Mehr zum Thema - Polizei Sachsen: Geiselnehmer von Dresden ist verstorben

