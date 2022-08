Gesundheitsminister Lauterbach positiv auf Corona getestet

Karl Lauterbach ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Minister befinde sich in häuslicher Isolation, so sein Ministerium. Er arbeite dort mit leichten Symptomen, es gehe ihm gut. Der Minister ist vierfach geimpft.

Quelle: www.globallookpress.com © www.imago-images.de

Der umstrittene Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist am Donnerstagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am frühen Freitagmorgen mit. Es gehe dem Minister gut. Er habe nur leichte Symptome und nehme seine Amtsgeschäfte vorübergehend aus der häuslichen Isolation wahr. Der 59-jährige Gesundheitsökonom ist nach Angaben seines Ministeriums vierfach geimpft. In der Mitteilung des Ministeriums heißt es weiter: "Dies zeigt, dass bei der hochansteckenden Omikronvariante eine Infektion selbst bei äußerster Vorsicht nicht vollständig auszuschließen ist." Der Minister appelliere daher erneut an alle, sich umsichtig zu verhalten und auf einen ausreichenden Impfschutz zu achten, damit Infektionen und schwere Verläufe soweit wie möglich verhindert werden könnten. Lauterbach (SPD) warnt immer wieder vor dem Coronavirus und möglicherweise hochansteckenden Varianten, die noch auftreten könnten. Die bedingt zugelassenen Impfstoffe stellt Lauterbach weiterhin als "Ausweg aus der Pandemie" dar. Während die Corona-Maßnahmen in den Nachbarländern aufgehoben werden, hatten Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann am Mittwoch ein Konzept mit neuen Maßnahmen für den Herbst vorgestellt. Umstrittene Maßnahmen wie Masken- und Testpflicht sollen damit fortgeschrieben werden – auch für Kinder. Eine neue Impfkampagne ist ebenfalls vorgesehen. Mehr zum Thema - Lauterbachs Corona-Regeln für den Herbst: Bürger kritisch, Börse zufrieden

