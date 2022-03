Ukrainischer Botschafter Melnyk: "Hören Sie auf, das Asow-Regiment zu dämonisieren"

Der ukrainische Botschafter in Deutschland ist ein medial bekannter Mann. Am Mittwoch nahm Andrei Melnyk in einem Tweet das rechtsradikale und antisemitische Asow-Battailon in Schutz. Zudem sprach er wiederholt von einem "Vernichtungskrieg", den Russland in der Ukraine führe. In der SPD gärt es mittlerweile aufgrund des 46-Jährigen.