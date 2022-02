Nach Autobahnen nun auch Häfen und Flughäfen: Lebensmittel-Aktivisten weiten Proteste aus

Die Aktivisten der Gruppe "Aufstand der letzten Generation" wollen ihre Protestaktionen auch auf Häfen und Flughäfen ausweiten. Zuvor hatten sie mehrmals unter anderem Autobahn-Zufahrten in Berlin blockiert. Am Montagvormittag legten sie eine Brücke im Hamburger Hafen lahm.

Bei einer Online-Pressekonferenz am Sonntag kündigte die Sprecherin der Gruppe "Aufstand der letzten Generation", Carla Hinrichs, an, dass die Klimaaktivisten ihren Protest verschärfen und ausweiten wollen. Nach Blockaden auf Autobahnen wolle die Initiative nun auch Häfen und Flughäfen blockieren, falls von der Bundesregierung keine konkreten Zusagen zur Umsetzung eines Lebensmittel-Rettungsgesetzes kommen sollten. Als Frist hätten die Aktivisten laut eigener Aussage in einem Brief an die Regierung Sonntagabend gesetzt.

Hinrichs betonte dabei, dass man sich "wünschte, so ein Schritt wäre nicht nötig". Aber, wenn kein konkretes Datum genannt werde, bis wann in den Bundestag ein "Essen-Retten-Gesetz" eingebracht wird, sehe man sich gezwungen, mit "zivilem Widerstand für das Überleben aller einzustehen".

Am Montagmorgen kam es dann auch zu einer Aktion der Gruppe. Eine Reaktion der Bundesregierung auf ihr Ultimatum sei demnach ausgeblieben.

Die Klimaaktivisten besetzten die Köhlbrandbrücke in Hamburg, um so den Warenverkehr über den Hamburger Hafen zu stören. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb die Initiative dazu:

"Hamburg ist Schauplatz der Zerstörung. Sein Hafen zeigt das todbringende industrielle Weiter-so, während die Auswirkungen der Klimakrise hier bald nicht mehr zu übersehen sein werden."

++ EILMELDUNG ++ #LetzteGeneration blockiert heute in #Hamburg ++ Die massiven Störungen im Hafen sind nichts im Vergleich zu Störungen durch Fluten, Dürren, Essensknappheit ++ Es ist unsere Pflicht, gegen eine todbringende Politik Widerstand zu leisten #EssenRettenLebenRettenpic.twitter.com/QhTEdN1NXX — Essen Retten - Leben Retten 🌾 (@AufstandLastGen) February 21, 2022

Weiter heißt es seitens der Gruppe, dass "die massiven Störungen im Hafen nichts im Vergleich zu Störungen durch Fluten, Dürren, Essensknappheit" seien. "Es ist unsere Pflicht, gegen eine todbringende Politik Widerstand zu leisten."

Ein Leben, wie wir es heute kennen, wird es Ende dieses Jahrhunderts hier nicht mehr geben! Stürme & Hochwasser zeigen uns, wie zunehmende Extremwetterereignisse unsere Stadt zerstören werden”, @carla_hinrichs_ Handeln Sie, @Bundeskanzler, wie gefordert vom @BuergerratKlimapic.twitter.com/5b4JLH5Dzb — Essen Retten - Leben Retten 🌾 (@AufstandLastGen) February 21, 2022

Neben der Aktion in Hamburg war die Gruppe am Montag auch in Baden-Württemberg aktiv. Um 8 Uhr hatten die Aktivisten in Freiburg eine Schnellstraße blockiert.

Die Gruppe fordert von der Bundesregierung ein "Essen-Retten-Gesetz" und eine Agrarwende, um Klimagase aus der Landwirtschaft zu mindern. Sie kritisiert, dass es dafür noch keinen konkreten Fahrplan gibt. Bei ihrem Vorschlag bezieht sich die Initiative auf Frankreich, wo es ein solches Gesetz bereits gibt. Das Wegschmeißen von Lebensmitteln soll damit verbindlich verhindert und das sogenannte Containern erlaubt werden.

