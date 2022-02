Berlin: Wieder Autobahn-Blockaden durch Lebensmittel-Aktivisten

Am Dienstagmorgen blockierten zum wiederholten Mal Aktivisten der Kampagne "Essen Retten – Leben Retten" die A100 in Berlin. Das berichtete die Berliner Zeitung. Dabei saßen 22 Personen an drei Orten im Südberliner Stadtbezirk Tempelhof.

An der Ausfahrt am Tempelhofer Damm befand sich eine einstellige Anzahl an Menschen, die sich zum Teil auf die Straße klebten. Am Sachsendamm fanden sich ungefähr zehn Personen zusammen. Und auch an der Ausfahrt Alboinstraße blockierten junge Leute die Fahrbahn. Auf Twitter posteten die Veranstalter der illegalen Aktion den Hintergrund ihres Handelns, adressiert an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD):

"Was sollen 18 Mio t Lebensmittel jährlich im Müll in DE, wo 13 Mio. Menschen von Armut betroffen sind, @OlafScholz? Dieser Umgang der #Bundesregierung mit uns Bürger:innen ist respektlos! #EssenRettenLebenRetten kämpft auch heute gegen dieses Unrecht. #MachtEurenJob!"

Kinder sollen nicht auf der Straße spielen — GrünenKritiker (@GrunenK) February 8, 2022

Medienaffine Selbstdarsteller mit pathologischem Hang zu moralischer Selbstüberschätzung. — Account № 7 (@s57174707) February 8, 2022

Einige Stunden wurde auch der Autobahntunnel Britz in Neukölln gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Der Stau reichte demnach vom Tunnel Britz Richtung Westen bis zum Innsbrucker Platz in Berlin-Schöneberg.

Laut der Berliner Zeitung nahm die Polizei 13 Demonstranten vorläufig fest und leitete Ermittlungen und Strafanzeigen wegen Nötigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.

Bis zum 8. Februar gab es insgesamt 26 dieser Aktionen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Daraufhin habe die Polizei Anzeigen wegen Nötigung und Verstößen gegen das Demonstrationsgesetz gestellt. Weiterhin werde geprüft, inwiefern die Angezeigten die Kosten übernehmen müssen. Und zwar insbesondere für das aufwendige Ablösen von Demonstranten, die sich an der Straße festklebten. Teilweise reagierten auch Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit aggressiv, sie wurden bisweilen sogar handgreiflich.

