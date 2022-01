Offizieller Studie zum Trotz: Lauterbach rechtfertigt plötzliche Verkürzung des Genesenenstatus

Vor einer Woche hatte das Robert Koch-Institut (RKI) überraschend verlauten lassen, dass ab sofort für Genesene der Status nur noch für drei statt bisher sechs Monate gilt. Jetzt hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dazu geäußert, warum es faktisch über Nacht zu der Änderung kam und weshalb es keine Übergangsregelung gibt. Darüber berichtet die Welt in ihrer Online-Ausgabe. Seine Äußerungen fallen zeitlich und inhaltlich passend zur nächsten Bund-Länder-Runde über die Corona-Maßnahmen, die an diesem Montag stattfindet.

Tempo statt Wissenschaft

Der Minister drückt in der Genesenen-Frage schlicht aufs Tempo und behauptet, man müsse "schnell handeln". Angeblich sei eine Übergangsfrist aus medizinischen Gründen nicht vertretbar:

meinte der Gesundheitsökonom bei seinem Auftritt in der ZDF-Sendung Berlin direkt am Sonntagabend.

Da nun die Omikron-Mutante vorherrsche, besäßen Corona-Genesene nach drei Monaten leider keinen Schutz mehr und könnten sich wieder infizieren. Belege für seine Behauptung blieb der Minister schuldig:

"Wenn man da Sicherheit will und die Fallzahlen kontrollieren will und die Vulnerablen besonders schützen will, dann muss man schnell handeln", so der Politiker.