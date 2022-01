Zeigen die Proteste Wirkung? – Linkenpolitiker Korte rückt von klarem "Ja" zur Impfpflicht ab

Eigentlich tritt die Linkspartei für eine allgemeine Impfpflicht ein. Nun hat der linke Bundestagsabgeordnete Jan Korte ein Papier verfasst, in dem er weder mit einem klaren Ja noch einem klaren Nein zur Impfpflicht Stellung nimmt. Steht eine Revision in dieser Frage bei der Linken an?