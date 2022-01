Zu heftig gefeiert? Leerer Tank und 2,5 Promille: Männer schieben Auto von der A3

Kuriosum in Bayern: Bei Regensburg wurden am Neujahrstag zwei betrunkene Männer ohne Führerschein auf der A3 in Gewahrsam genommen – ihr Auto wollten sie wegen des leeren Tanks schieben, die Spritzen zur Blutabnahme hielten sie für eine Corona-Impfung.