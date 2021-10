Straßenumfrage zur Debatte um Muezzin-Rufe in Kölner Moscheen

Die Stadt Köln erlaubt in einem Modellprojekt den rund drei Dutzend Moschee-Gemeinden der Stadt, öffentlich zum Gebet zu rufen. Für alle Moscheen gilt, dass mit Muezzin-Rufen freitags zum Gebet gerufen werden darf. Die muslimischen Gemeinden müssen vorher einen Antrag stellen, das Modellprojekt ist vorläufig auf zwei Jahre begrenzt.

Im Interview mit RT DE erklärte Mahmood Ahmad Malhi, Imam und Vorsitzender der örtlichen Ahmadiyya Muslim Gemeinde, dass er das Modellprojekt begrüße. Viele Menschen sagten ihm, dass auch Muslime ein Teil von Deutschland seien. Daher gehöre auch ein Gebetsruf am Freitag dazu. Man habe natürlich nicht auf dem Gebetsruf beharrt, denn in den letzten Jahren habe man auch ohne Aufrufe die Gebete verrichten können:

Unter den Kölner Passanten sind die Meinungen dazu gespalten. So erklärte ein Befragter beispielsweise:

"Soll jeder machen wie er will."

Eine andere Befragte erklärte:

"Ich finde das einfach nicht gut. Weil das alles einseitig ist. Wenn jetzt in der Türkei oder sonst wo die Kirchen auch so offen sein könnten wie hier, dann könnte man drüber sprechen, aber so finde ich das nicht gut."