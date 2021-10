Leiche am Berliner Alexanderplatz gefunden

Unter dem Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz ist am Freitagmorgen eine Leiche gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

Mitarbeiter der Stadtreinigung haben am Freitagmorgen eine Leiche unter dem Fernsehturm am Alexanderplatz in Berlin-Mitte entdeckt. Ein Polizeisprecher erklärte am Vormittag, dass der tote Mann auf dem Areal zwischen den Treppen und den Wasserspielen aufgefunden worden sei. Zunächst hatten die Bild und die B.Z. von einer toten Frau berichtet.

Eine Polizeisprecherin erklärte, dass aufgrund der Umstände, wie die Person aufgefunden wurde, ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb solle die Leiche noch heute obduziert werden. An der Fundstelle ermittelte am Vormittag eine Mordkommission. Zu den Hintergründen ist zurzeit nichts bekannt. Wegen der laufenden Ermittlungen wollte die Polizei zur Identität des Mannes und zur Art der Verletzungen nichts sagen.

Mehr zum Thema - Anschlag mit Auto auf der Berliner Stadtautobahn: Prozess gestartet