Lindner: FDP nimmt Angebot für Sondierung mit SPD und Grünen an

Die FDP will zunächst Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen führen. Dies kündigte Partei-Chef Christian Lindner am Mittwoch an. Die Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen bleibe jedoch weiter eine Option.