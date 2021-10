Baerbock: Grüne für Sondierungsgespräche mit SPD und FDP

Noch nie war die Bildung einer Bundesregierung so herausfordernd wie nach dieser Wahl, denn die beiden großen Parteien sind im Vergleich zu früheren Jahrzehnten deutlich schwächer. Es muss eine Dreierkoalition her. Das gab es zuletzt in den 1950ern.