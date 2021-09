Laschet-Nachfolger in Düsseldorf: Hendrik Wüst vorgeschlagen

Der Vorstand des CDU-Landesverbandes von Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich am Montagabend für den bisherigen Verkehrsminister Hendrik Wüst als Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten ausgesprochen. Das meldet das Handelsblatt unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung. Der Vorstand sei "einig wie sonst selten" gewesen.

Der amtierende Ministerpräsident Armin Laschet nahm an der Sitzung teil. Er soll den Vorschlag unterstützt haben und wolle den Prozess bereits am kommenden Wochenende moderieren. Der Landtag von NRW kann am 26. Oktober einen neuen Ministerpräsidenten wählen. An dem Tag wird sich der neue Bundestag konstituieren, dem dann auch Laschet angehören wird.

Hendrik Wüst hat das Amt des NRW-Verkehrsministers seit 2017 inne. Der CDU gehört er seit 1992 an. Von 2000 bis 2006 war er Vorsitzender der Jungen Union in NRW. In den Landtag zog er 2005 ein; von 2006 bis 2010 nahm er die Funktion des Generalsekretärs der CDU in dem Bundesland wahr. Seit 2013 ist Wüst Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU Nordrhein-Westfalen.

In dem Landesverband hat man die Sorge, in einen Abwärtstrend der Bundespartei gezogen zu werden. Zum Ausgang der Wahl äußerte sich Wüst in einem Tweet:

Bei diesen Wählerwanderungen sollte niemand auf die Idee kommen, die Union nach rechts rücken zu wollen! pic.twitter.com/AhtmJnqjWJ — Hendrik Wüst (@HendrikWuest) September 26, 2021

