Wimmer zur Zukunft der CDU: "Nicht vergnügungssteuerpflichtig, was auf Armin Laschet zukommt"

Die Bundestagswahl ist vorbei – nun geht es um Analysen, Koalitionen und natürlich die politische Zukunft Deutschlands. Darüber sprachen wir mit CDU-Politiker Willy Wimmer. Der ehemalige Staatssekretär sieht die Verluste der CDU nicht als "Betriebsunfall" an. "Das war eine fürchterliche Niederlage mit einer dreijährigen Ansage", erklärt Wimmer. Eine Neuorientierung der CDU hält er für dringend geboten:

"Die CDU ist als Partei – und die CSU mit – unter einer Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer Hölle verkommen, und wir zahlen jetzt den Preis dafür."

Die Schuld sieht er jedoch weniger bei Armin Laschet. Dieser sollte vielmehr mit seiner Erfahrung bei diesem Prozess die wichtigste Rolle spielen, meint Wimmer:

"Laschet muss das jetzt ausbaden."

Und weiter: "Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, was da jetzt auf Armin Laschet zukommt, aber diejenigen, die in ihren Sesseln sitzen und Frau Merkel nicht in den Arm gefallen sind, als Fehlentscheidungen kamen, sind die Letzten, die sich ein Urteil über Armin Laschet erlauben können." Letztendlich urteilt Wimmer hart über das CDU-Führungspersonal der Ära Merkel – nicht zuletzt seit dem Jahr 2015:

"Eine Bande von Duckmäusern."

Für die Koalitionsbildung sieht er vor allem Grüne und FDP in einer guten Position. Sie könnten sich quasi aussuchen, wer die Regierungskoalition anführen soll, so Wimmers Einschätzung – die CDU oder die SPD.​

