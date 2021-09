Frank-Walter Steinmeier ruft zur Teilnahme an Bundestagswahl auf

Am heutigen Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt. Bundespräsident Steinmeier hat die Bürger in einem Gastbeitrag für ein Boulevardblatt zur Teilnahme an der Bundestagswahl aufgerufen. Jede Stimme zähle, nur wer mitmache, werde gehört.