Kölner Karneval: Jecken dürfen nur mit 3G-Regel in der Altstadt feiern

Die Stadt Köln plant für den traditionellen Sessionsauftakt am 11. November ein Hygienekonzept mit 3G und 2G. 2020 wurde in einer Kampagne aufgerufen, auf die Karnevalsfeier zu verzichten. In diesem Jahr soll mit "Vorsicht und Umsicht" gefeiert werden.