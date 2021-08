Rheinischer Karneval nur für Geimpfte

Für die Karnevalssaison 2021/22 werden in Düsseldorf nur Geimpfte und Genesene zum Feiern zugelassen. Ein negatives Testergebnis soll nicht mehr ausreichen, um am Karneval teilnehmen zu können. Köln erwägt den gleichen Schritt.

Die Düsseldorfer Karnevalisten wollen mit Beginn der Saison am 11. November 2021 nur noch Geimpfte und Genesene zu ihren Veranstaltungen zulassen. Negativ getestete Personen dürften nicht mehr teilnehmen. Die Kölner Karnevalisten überlegen, ob sie die Regelung übernehmen sollen.

Der Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC), Hans-Jürgen Tüllmann, erklärt der Rheinischen Post:

"Wir (...) werden zu unseren Veranstaltungen keinen Eintritt gewähren, wenn lediglich ein negativer Corona-Test vorliegt."

Tüllmann erläutert weiter:

"Das reicht uns nicht, um uns vor dem Virus zu schützen. Damit wollen wir auch dazu aufrufen, sich impfen zu lassen."

Das Festkomitee Kölner Karneval hat sich bisher noch nicht darauf festgelegt, ob es ebenfalls Ungeimpfte benachteiligen will. "Wir diskutieren das noch", sagte eine Sprecherin am heutigen Dienstag. Die Regelung der Düsseldorfer sei bestimmt nicht abwegig und auch für ihre Stadt eine Möglichkeit. Da der 11. November aber erst in drei Monaten anstehe, könne man die weitere Entwicklung der Dinge noch ein wenig abwarten.

In der Karnevalssaison 2020/21 hatten die Feierlichkeiten überhaupt nicht stattgefunden. Dies kann auch für die neue Saison nicht ausgeschlossen werden.

