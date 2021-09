Mecklenburg-Vorpommern: Zu viele Polizeianwärter scheitern im Auswahlverfahren

Von 1.400 Bewerbern für die Landespolizei sind nach den Auswahltests am Ende nur 338 übriggeblieben. Mehr als 30 Prozent fielen durch den Deutschtest, bei anderen haperte es an den Klimmzügen. Eine zweite Bewerbungsrunde musste her, um die Zahl der Polizeischüler zu erreichen.