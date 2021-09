Grüner Realitätsschock: Kohle löst wegen Flaute Windkraft als Primärquelle für Stromerzeugung ab

In der ersten Jahreshälfte 2021 stammte der in Deutschland genutzte Strom in erster Linie aus fossilen Quellen, zumeist aus Kohle. Noch im ersten Halbjahr 2020 war die Windkraft Energiequelle nummer eins. Doch in diesem Jahr herrscht einfach zu häufig Flaute.