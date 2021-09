Blackout in Dresden: Komplettes Stadtgebiet und Umland ohne Strom

In der sächsischen Landeshauptstadt fiel am Montag gegen 14 Uhr in der ganzen Stadt der Strom für bis zu eine Stunde aus. Fahrstühle und Straßenbahnen standen still, in Haushalten und Supermärkten ging nichts mehr. Auch das Ampelsystem gab den Geist auf.