Virologin Brinkmann prognostizierte Hunderte tote Kinder wegen Corona – Kinderarzt widerspricht

Florian Hoffmann, Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und Oberarzt einer Kinder-Intensivstation in München, hat deutliche Zweifel an der von der Virologin Melanie Brinkmann geäußerten Prognose von Hunderten toten Kindern durch COVID-19 im Winter geäußert.

In einem Interview mit der Zeit hatte Brinkmann die Befürchtung geäußert, dass sich im Winter Hunderte Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus infizieren und sterben könnten:

"Es könnten in Deutschland also mehrere Hundert Kinder und Jugendliche im kommenden Winter ihr Leben verlieren, wenn die nicht geimpften Kinder und Jugendlichen durchseucht würden, was ich persönlich für vollkommen falsch hielte", sagte Brinkmann der Zeit.