Bundestag verlängert "epidemische Lage von nationaler Tragweite"

Der Bundestag hat die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite bestätigt. Von 583 abgegebenen Stimmen haben 325 Abgeordnete mit Ja gestimmt. 253 Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab 5 Enthaltungen.

Die "epidemische Lage" schafft unter anderem eine Rechtsgrundlage für Länder-Verordnungen zu konkreten Krisenmaßnahmen wie Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Der Bundestag hatte sie erstmals im März 2020 festgestellt und zuletzt am 11. Juni erneut bestätigt. Ohne Verlängerung wäre die "epidemische Lage" bereits am 11. September ausgelaufen, nun gilt sie für weitere drei Monate bis zum 11. Dezember.

In der vorausgehenden Debatte hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erneut zu Corona-Impfungen aufgerufen und die vorgesehene Verlängerung der "epidemischen Lage" verteidigt. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, so der CDU-Politiker.

Es gehe darum, dass die Länder und Behörden vor Ort eine Rechtsgrundlage für Maßnahmen wie Maskentragen in Bussen und Bahnen bräuchten, so lange es noch eine so hohe Zahl Ungeimpfter gebe. Ziel bleibe auch angesichts der vermeintlich ansteckenderen Virusvariante, eine Überlastung des Gesundheitswesens im Herbst zu vermeiden. Um sicher durch die sogenannte vierte Corona-Welle zu kommen, brauche es noch eine höhere Impfquote.

