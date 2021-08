Giftanschlag an TU Darmstadt – Mordkommission ermittelt

Am Montag waren nach Angaben der hessischen Polizei an der Technischen Universität Darmstadt mehrere Personen mit akuten Vergiftungserscheinungen in Krankenhäuser gebracht worden. Spezialisten der Polizei ermitteln nun wegen des Verdachts eines Giftanschlags.