Zweiklassengesellschaft im Europapark Rust: Armbänder zeigen an, wer geimpft ist und wer nicht

In Baden-Württemberg gilt seit Montag eine neue Corona-Verordnung. Wegen dieser haben Geimpfte und Genesene im Bundesland nahezu alle Grundrechte wieder zurückerhalten – für jene ohne Impfnachweis wird es dagegen immer komplizierter, ein normales Leben zu führen.

Im Europapark Rust – unweit der Grenze zu Frankreich – gelten aufgrund der neuen Corona-Verordnung ebenfalls diese neuen Regeln. Geimpfte müssen dort ihren Impfausweis vorlegen, Genesene einen Labortest, der ihnen im besten Fall Antikörper bescheinigt. Nichtgeimpfte Besucher werden verpflichtet, einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest oder einen PCR-Test vorzulegen. Noch wird dieser kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch Kinder ab sechs Jahren müssen sich in Baden testen lassen.

Seit Montag verteilt der Park verschiedenfarbige Bändchen an die Besucher des Parks, wie BW24 berichtet. Geimpfte und genesene Besucher bekommen ein weißes Armbändchen, Getestete erhalten bunte Bänder, deren Farbe täglich geändert wird. Das gab der Europapark auf Anfrage von BW24 bekannt.

Protest bleibt nicht aus, auf Facebook etwa kommentiert das eine Nutzerin so:

Ein anderer findet, ob jemand geimpft ist oder nicht, sollte nicht für jedermann auf den ersten Blick erkennbar sein: "Eine Impfung ist immer noch eine persönliche Angelegenheit, obliegt dem zugeordneten Datenschutz", schreibt er unter dem Facebook-Post von BW24.

Ein Twitter-Nutzer beschwert sich ebenfalls und meldet sich direkt auf der Twitter-Seite des Europaparks zu Wort: Man könne am Armbändchen den Impfstatus von anderen Besuchern erkennen. Er schrieb:

Andere Nutzer zogen einen Vergleich des "Europaparks" mit einer unrühmlichen Geschichtsepoche:

"Der #Europapark kennzeichnet Menschen: #Ungeimpfte natürlich – mit farbigem Bändchen. Der letzte Europapark, in dem es eine Kennzeichnungspflicht für bestimmte Gruppen gab, lag nicht in #Rust, sondern ging von Vichy-Frankreich über Holland & Polen weit in den Osten hinein."