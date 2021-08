"Es regnet so viel" – Elon Musk lacht Journalistenfrage zum Wassermangel in Grünheide einfach weg

Nach seinem Baustellenbesuch mit dem CDU-Politiker Armin Laschet in Grünheide trat Tesla-Chef Elon Musk am Freitag gut gelaunt vor die Presse. Als ihn eine Journalistin auf den drohenden Wassermangel in der Region ansprach, konnte er sich vor Lachen kaum mehr halten.