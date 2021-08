Lockdown im Herbst? – 41 Prozent der Bundesbürger glauben daran

Laut einer von der Mediengruppe RTL in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage sind 41 Prozent der Bundesbürger davon überzeugt, dass die Corona-Pandemie im Herbst zu einem erneuten Lockdown mit Kontakt- und Zugangsbeschränkungen in Deutschland führen werde. Das am Donnerstag veröffentlichte Trendbarometer von RTL und ntv registrierte dazu 50 Prozent bei den Befragten, die hingegen nicht das gesamte Leben derartig einschränkende Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erwarten.

1.002 Personen wurden zur Thematik vom Meinungsforschungsinstitut Forsa am 11. August 2021 befragt. Unter denen finden es etwa drei von vier Teilnehmern (76 Prozent) richtig, dass nicht geimpfte Personen ab dem 11. Oktober ihre Corona-Tests aus eigener Tasche bezahlen müssen. 21 Prozent halten diese Herangehensweise für verkehrt – also etwa jeder Fünfte. Unter den Menschen, die diese Pläne ablehnen, sollen sich insbesondere Anhänger der AfD befinden (55 Prozent) sowie Personen, die nicht geimpft sind (82 Prozent).

Bei dem Ergebnis wird eine Fehlertoleranz von +/- 3 Prozentpunkten angegeben.

